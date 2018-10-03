Bağcılar'da fiyat etiketi denetimi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin fiyatlarında fahiş artış yaparak veya gramajını düşürerek, "haksız kazanç" elde edilmesini önlemek amacıyla denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 22 mahallede bulunan satış merkezlerinde fiyat, gramaj ve son tüketim tarihi denetimi yapan ekipler, tespit ettikleri eksiklikleri tutanakla kayıt altına aldı.
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, ilçe genelindeki toptan satış deposu ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, manav, gıda ve temizlik reyonlarındaki ürünleri fiyat, gramaj ve son tüketim tarihi denetiminden geçirerek, incelemeye alınan ürünlerin raftaki ve kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.
Daha sonra personel tarafından etiketi basılan et ve benzeri yiyeceklerin üzerinde yazan gramajla tartıdaki ağırlığı kıyaslandı. Ayrıca ürünlerin son tüketim tarihi de incelenerek kullanıma uygun olup olmayacağına bakıldı.
Yapılan denetimlerin sonunda aşırı artış yaptığı ve ürünlerin gramında oynadığı tespit edilen esnaf hakkında rapor tutularak, cezai işlem uygulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, art niyetlilere fırsat vermeyeceklerini belirterek, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu denetimleri sürdüreceklerini bildirdi.
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