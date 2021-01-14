HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağcılar’da gecekondu alev alev yandı

Bağcılar’da gecekondu alev alev yandı

14.01.2021 17:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da içinde 3 kişilik bir ailenin yaşadığı gecekondu da sobadan kaynaklı yangın çıktı.Olay, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi, 2525 sokak üzerinde meydana geldi.

Bağcılar’da içinde 3 kişilik bir ailenin yaşadığı gecekondu da sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Olay, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi, 2525 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ailenin yaşadığı 2 katlı gecekondu da sobadan kaynaklı yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekibi sevk edildi. Yangında içeride, baba, anne ve çocuk büyük panik yaşadı. Aile kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrasında evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Yangının kendi evlerine sıçramasından endişe eden Alican Akar, “Ev bizim olduğu için yangının bizim eve sıçramasından dolayı yukarı çıkıp müdahale ettik. İtfaiye bekledik yapacak bir şeyimiz yoktu zaten, herhangi bir şey var mı yok mu bilmiyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olacakCumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olacak
51 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 51?51 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 51?

En Çok Okunan Haberler

Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Çıplak poza tepki yağınca... Takipçisine yanıtı olay oldu

Çıplak poza tepki yağınca... Takipçisine yanıtı olay oldu

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme! İkinci dava açıldı

Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olacak

Palu davasında Tuncer Ustael'den ilginç çıkış: Benim öldürdüğüme dair kimin elinde delil vardır

Palu davasında Tuncer Ustael'den ilginç çıkış

AK Parti'den, EBB Başkanı Büyükerşen'e 'Özür dile ve istifa et' çağrısı

EBB Başkanı Büyükerşen'e 'Özür dile ve istifa et' çağrısı

Antalya'da kahreden olay! Baba sinir krizi geçirdi

Kahreden olay! Sinir krizi geçirdi

Aşı onam formu alma 2021... Covid-19 aşı onam formu nasıl alınır? Aşı onam formu nedir?

Aşı olanların imzaladığı "Aşı onam formu" nedir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.