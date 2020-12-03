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  4. Bağcılar’da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı

Bağcılar’da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı

03.12.2020 17:07 | Son Güncelleme:
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Bağcılar’da polis ekipleri geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Bağcılar’da polis ekipleri geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, iki aracı çekici yardımıyla kaldırırken, sürücülere korona virüs kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’ın en işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi üzerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekipleri cadde üzerinde araçları durdurarak arama gerçekleştirdi. Ekipler vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinin ardından ehliyet ve ruhsatlarına baktı. Şüpheli araçlar Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından didik didik arandı. Polisler vatandaşları korona virüs kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ehliyetsiz bir sürücü ve 2 aracın sigortası olmadığı tespit edildi.
Araçlar çekici yardımıyla kaldırdı.

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