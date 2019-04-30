Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’ da 22’inci geleneksel çevre etkinlikleri kapsamında Uçurtma Festivali düzenlendi. Uçurtmalarla kaplı gökyüzü, renkli görüntüler oluşturdu.

Bağcılar Belediyesi tarafından gelenekselleşen bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilen çevre etkinlikleri kapsamında Uçurtma Festivali düzenlendi. Mahmutbey Mahallesi’nde gerçekleşen festivalde bin 500 uçurtma dağıtıldı. Festivalde, minikler yüzlerini boyatırken ailelerde çocuklara uçurtma yapmayı öğreterek keyifli zaman geçirdi. Öte yandan festivalde dev Türk bayrağı uçuruldu. Festivalde minikler uçurtmalarını uçurmak için kıyasıya yarıştı. Ayrıca yarışmada, en yükseğe çıkan, en ilginç ve en güzel uçurtmalar kategorisinde minikler yeteneklerini sergiledi. Dereceye giren çocuklara bisiklet ve kupa hediye edildi.

“Binlerce uçurtma dağıtıldı”

Uçurtma Festivali’nin hava şartları için elverişli bir güne denk geldiğini ifade eden İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz, “Bağcılar Belediyesi’nin bu yıl 22’nci uçurtma şenliği oluyor. Her yıl binlerce uçurtma dağıtılıyor. Bu yıl yine binlerce uçurtma dağıtıldı. Bağcılar Belediyesi ile İstanbul Uçurtmacılar Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü her sene yapılan bu festivalde hem çocuklar gönüllerince eğlenecek hem de uçurtma yarışmaları yapılıyor. Bugünkü uçurtma yarışmasında da üç tane kategori var. En yükseğe çıkan uçurtmalar derece alacak. Bizde birinciye kupa vereceğiz. En güzel ve en ilginç uçurtmalara kupalar verilecek. Tabi herkese kupa verecek şansımız yok ama herkese uçurtma hediye ediyoruz. Etkinlik çok güzel geçiyor. Herkes umarım mutludur herkesi yüzü gülüyor havada çok güzel hem güneşli hem rüzgarlı” diye konuştu.