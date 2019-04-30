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Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 17:05 | Son Güncelleme

Bağcılar’ da 22’inci geleneksel çevre etkinlikleri kapsamında Uçurtma Festivali düzenlendi.

Bağcılar’ da 22’inci geleneksel çevre etkinlikleri kapsamında Uçurtma Festivali düzenlendi. Uçurtmalarla kaplı gökyüzü, renkli görüntüler oluşturdu.
Bağcılar Belediyesi tarafından gelenekselleşen bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilen çevre etkinlikleri kapsamında Uçurtma Festivali düzenlendi. Mahmutbey Mahallesi’nde gerçekleşen festivalde bin 500 uçurtma dağıtıldı. Festivalde, minikler yüzlerini boyatırken ailelerde çocuklara uçurtma yapmayı öğreterek keyifli zaman geçirdi. Öte yandan festivalde dev Türk bayrağı uçuruldu. Festivalde minikler uçurtmalarını uçurmak için kıyasıya yarıştı. Ayrıca yarışmada, en yükseğe çıkan, en ilginç ve en güzel uçurtmalar kategorisinde minikler yeteneklerini sergiledi. Dereceye giren çocuklara bisiklet ve kupa hediye edildi.

“Binlerce uçurtma dağıtıldı”
Uçurtma Festivali’nin hava şartları için elverişli bir güne denk geldiğini ifade eden İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz, “Bağcılar Belediyesi’nin bu yıl 22’nci uçurtma şenliği oluyor. Her yıl binlerce uçurtma dağıtılıyor. Bu yıl yine binlerce uçurtma dağıtıldı. Bağcılar Belediyesi ile İstanbul Uçurtmacılar Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü her sene yapılan bu festivalde hem çocuklar gönüllerince eğlenecek hem de uçurtma yarışmaları yapılıyor. Bugünkü uçurtma yarışmasında da üç tane kategori var. En yükseğe çıkan uçurtmalar derece alacak. Bizde birinciye kupa vereceğiz. En güzel ve en ilginç uçurtmalara kupalar verilecek. Tabi herkese kupa verecek şansımız yok ama herkese uçurtma hediye ediyoruz. Etkinlik çok güzel geçiyor. Herkes umarım mutludur herkesi yüzü gülüyor havada çok güzel hem güneşli hem rüzgarlı” diye konuştu.

“Çocuklar keyifli vakit geçirdi”
Şenliğin çok güzel gittiğini dile getiren minik Rüveyda Köşker, “Uçurtma şenliği çok güzel gidiyor. 3 yıldır bu etkinliğe katılıyoruz. Bizde sahneye çıkıp halk oyunları oynayacağız. Şenliklere gidip uçurtmalar uçuruyoruz” dedi.
Uçurtma uçurmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden minik Ebranur Bıyık, “İlk defa yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Çünkü şuan en yüksekteki bizim uçurtmamız, birinci oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Rüzgarın olduğu yerden uçuruyorsun”
Uçurtma uçurtmanın keyifli olduğunu söyleyen minik Hüseyin Burak Alak, “Uçurtma uçurmak eğlenceli ve çok zevkli. Uçurtma uçurmak zor değil. Benim 2’nci kez uçurtma uçurtmam. Uçurtma uçururken önce ipleri takıyorsun sonra da uçuruyorsun. Rüzgarın olduğu yerden uçuruyorsun” diye konuştu.
Uçurtmasının sürekli düştüğünden yakınan minik Eslem Mina Kaya, “Çok güzel bu uçurtmamı da babam ile uçuracağım. Eğlenceli çok güzel oluyor. Çok seviyorum uçurtma uçurtmayı ilk defa katılıyorum” dedi.

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı

Bağcılar’da gökyüzünü uçurtmalar kapladı
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