İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da "15 Ekim Dünya Görme Engellileri Günü" nedeniyle "Empati Yürüyüşü" düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, görme engelliler günü dolayısıyla bir araya gelen vatandaşlar, görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak için gözlerinde siyah bant, ellerinde ise beyaz bastonlarla empati yürüyüşü yaptı.

Katılımcıların her birinin, bir görme engellinin koluna girerek 1 kilometre yol yürüdüğü etkinlikte, engelli yakınları ise, "Asıl körlük cehalettir", "Her insan bir engelli adayıdır", "En büyük engel sevgisizliktir", "Karanlığa inat birlikte yürüyoruz" ve "Engel fizikte değil yürektedir" yazılı döviz ve pankart taşıdı.

Törende görme engellileri yalnız bırakmayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve ilçe yöneticileri de yol boyunca engellilerle sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, ilçede özellikle engelli bireylere pozitif ayrımcılık yapmanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.