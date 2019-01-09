HABER

Bağcılar'da "gürültü kirliliği"ne para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 15:12 | Son Güncelleme

Bağcılar'da "gürültü kirliliği"ne para cezası

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla gelen şikayetler doğrultusunda, ilçe genelinde 163 iş yerinde denetim yaptı. Standartları aşan işletmelere, gerekli tedbir ve önlemleri alıp ses izolasyonlarını yaptırmadıkları takdirde idari para cezası uygulanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, endüstriden eğlenceye kadar her sektörden mekanın denetlendiği uygulamalarda, en çok şikayetin geldiği yerlerin başında tekstil atölyeleri, market, şarküteri, mobilya imalathanesi, düğün salonu ve kafeler geliyor.

Belediye bünyesinde çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçenin huzur ve sessizliğini sağlamak için çalışmalarını koordineli olarak sürdürüyor. Bu kapsamda 7 gün 24 saat telefon, elektronik posta, ya da şahsen yapılan başvurular incelenerek, şikayetler doğrultusunda tespit edilen adresler, zabıta ekipleri ve çevre mühendisleri tarafından denetlenmeye devam ediyor.

-Ses izolasyonu yaptırmayan iş yerlerine, idari para cezası

Sanayiden gıdaya endüstriden eğlence merkezlerine kadar her sektörden iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde gürültü kaynaklarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesinde yer alan ölçülerde olup olmadığı hassas cihazlarla yerinde tespit ediliyor.

Gürültü yönetmeliğinin sınır değerlerini aşan işletmeye izolasyon yapması için süre veriliyor ve verilen sürenin sonunda tekrar ölçüm yapılıyor ve bakanlık tarafından yayımlanan yönetmelikte yer alan standartları aşan işletmelere, gerekli önlemleri alıp ses izolasyonlarını yaptırmadıkları takdirde idari para cezası uygulanıyor.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Kapadokya kış aylarında da turistle doluyorKapadokya kış aylarında da turistle doluyor
Yaya ile sürücü arasında yol verme tartışması cinayetle sonuçlandıYaya ile sürücü arasında yol verme tartışması cinayetle sonuçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi gürültü kirliliği

En Çok Okunan Haberler

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afet bölgesi ilan edildi! Amik Ovası sular altında kaldı

Afet bölgesi ilan edildi! O bölge sular altında kaldı

Sosyal medyayı karıştıran köpek bıçaklama görüntüsü Meksika'da çekilmiş

Sosyal medyayı karıştıran köpek bıçaklama görüntüsü Meksika'da çekilmiş

Kapadokya kış aylarında da turistle doluyor

Kapadokya kış aylarında da turistle doluyor

Erkek çocukları öpüştüren fenomen Gaga Bulut hakim karşısında!

Erkek çocukları öpüştüren fenomen Gaga Bulut hakim karşısında!

Tekirdağ'da otogardaki kazan dairesinde patlama! Ölü ve yaralılar var

Otogarda patlama! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de akılalmaz olay! Hırsızdan şoke eden mesaj: Karım çok beğendi

Gelen mesajla şoke oldu: Karım çok beğendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.