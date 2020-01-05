Bağcılar’da halı imalathanesinde korkutan yangın

Bağcılar’da 7 yıl önce mobilya imalathanesi iken 2 kişinin yaşamını yitirdiği yangının olduğu iş yerinde yine yangın çıktı. Halı baskı imalathanesi olarak kullanılan dükkanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Bağcılar Barbaros Mahallesi 173. Sokak’ta bulunan bir halı imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 11.30 sularında imalathanede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kocasinan itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İmalathanede bugün çalışan olmadığı öğrenilirken, maddi hasar meydana geldi.

7 yıl önce aynı yerde yangın çıkmıştı

Çevredeki esnaftan alınan bilgilere göre aynı imalathanede yaklaşık 7 yıl önce de yangın çıktığı ve 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis imalathanenin sahibine ulaşmaya çalışırken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

