HABER

Bağcılar'da hatalı park edilen otomobili böyle kenara çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı.

Bağcılar'da hatalı park edilen otomobili böyle kenara çektiler

Alper KORKMAZ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)-BAĞCILAR'da hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı. Otomobil, otobüsten inen yolcular ve çevredekilerin de yardımıyla yol kenarına taşındı.
Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile 712. Sokak kesişiminde bir sürücü otomobilini yol kenarına hatalı şekilde park etti. Bu sırada devlet hastanesi istikametine giden İETT otobüsü hatalı park edilen otomobil nedeniyle yolda kaldı. Otobüsün arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsten inen şoför ile bazı yolcular hatalı park edilen otomobili çevredekilerin de yardımıyla kaldırılarak yol kenarına çekti. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
(FOTOĞRAF)

Bağcılar'da hatalı park edilen otomobili böyle kenara çektilerBağcılar'da hatalı park edilen otomobili böyle kenara çektiler

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Karacabey’de tay satışları protestolar sebebiyle ertelendiKaracabey’de tay satışları protestolar sebebiyle ertelendi
Mollakasım Halk Plajı'na ikinci kez 'Mavi Bayrak'Mollakasım Halk Plajı'na ikinci kez 'Mavi Bayrak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Denizin ortasında aşka geldiler!

Denizin ortasında aşka geldiler!

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'teki trafik magandası dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Pendik'teki maganda dehşetinden yeni görüntüler

Kritik 15 Temmuz davasında 44 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Kritik davada müebbet hapis istemi!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Şiddetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi

ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.