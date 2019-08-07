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Bağcılar’da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için bütün hazırlıklarını tamamladı.

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için bütün hazırlıklarını tamamladı. 847 personelin görev yapacağı bayram süresince 25 kurban kesim noktası, vatandaşa hizmet verecek. Ayrıca, engelli, yaşlı ve kimsesiz 400 kişinin evi temizlenip pırıl pırıl yapılarak bayrama hazırlandı.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Bağcılar Belediyesi, vatandaşların huzurlu, güvenli, temiz ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için bütün önlemleri aldı. Bayram süresince Çevre Koruma Müdürlüğü’nden 709, Zabıta Müdürlüğü’nden 130, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden 8 kişi olmak üzere toplam 847 personel hizmet için görev başında olacak. Personel, güvenlikten temizliğe kadar her türlü konuda en hızlı şekilde Bağcılarlıların yardımına koşacak. Bayram boyunca da 32 çöp aracı, 8 yıkama tankeri ve 6 kamyonetle kurban kesim noktalarında temizlik, dezenfeksiyon ve çöplerin alınması işlemleri yapılacak. Kurban atıkları da çöp konteynırlarında toplanacak.
İlçe genelindeki 22 mahallede 25 kurban kesim noktası belirlendi. Belirlenen otopark, oto yıkama alanı dışında kurban kesilmesine müsaade edilmeyecek. Zabıta memurları ve motorize tim kaçak kurban kesiminin önüne geçmek ve meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için görev yapacak.

Kimsesiz 400 kişinin oturdukları evler temizlenerek bayrama hazırlandı
Öte yandan, bayram öncesinde engelli, yaşlı ve kimsesiz 400 kişinin oturdukları evler temizlenerek bayrama hazırlandı. Hijyen açısından cami bahçeleri, kurban kesim yerleri, parklar detaylı bir temizlikten geçirilirken, kavşaklardaki çiçeklerin de bakımı yapıldı.
“İnşallah hep birlikte güzel bir bayram yaşayacağız”
Halk ve çevre sağlığı hassasiyeti çerçevesinde önleyici çalışmaların eksiksiz olarak yürütüldüğünü belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hemşehrilerimizin Kurban Bayramını huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için belediyemize bağlı tüm ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacaktır. İnşallah hep birlikte güzel bir bayram yaşayacağız" dedi.

Bağcılar’da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı

Bağcılar’da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı

Bağcılar’da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı

Bağcılar’da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı

Bağcılar’da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı

Bağcılar’da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı

Bağcılar’da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı

Bağcılar’da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı

Bağcılar’da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı

Bağcılar’da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı

Bağcılar’da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı

Bağcılar’da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı

Bağcılar’da huzurlu, temiz ve güvenli bir bayram için hazırlıklar tamamlandı
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