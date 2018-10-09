Bağcılar'da iki binada çökme riski; binanın yıkımına başlandı (1)

Gökhan ÇELİK-Ersan SAN-Murat SOLAK-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılırken iki binada çökme riski oluştu. İki binanın yakınındaki 10 bina boşaltıldı.

Yan dönen bitişikteki binanın yıkım çalışması başladı. Bir iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sürüyor.

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