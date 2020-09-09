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Bağcılar’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 23:34 | Son Güncelleme

Bağcılar’da aralarında husumet olduğu öğrenilen gruplar arasındaki silahlı kavgada bir kişi vurularak hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde yaşandı.

Bağcılar’da aralarında husumet olduğu öğrenilen gruplar arasındaki silahlı kavgada bir kişi vurularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki gruptan biri 34 AAD 020 plakalı aracıyla Demirkapı Mahallesi’ne geldi. Karşı karşıya gelen husumetli gruplar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından mahallede bulunanlar araçla gelen iki kişiye silahla ateş açtı.
Silahla vurulan sürücü M.K.A. (20) kaçmaya çalıştığı sırada iki araca çarparak dururken, yanındaki arkadaşı ise araçtan inip kaçmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise sürücü M.K.A.’ya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen sürücü M.K.A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri yaralı arkadaşını bırakarak kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayı gören Mehmet Sait İmrendi, ”Araç yukarından geldi diğer araca vurdu. Vurunca döndü. Araçtan biri indi kaçtı. Şoför de araç içinde kaldı şok geçirmişti. Hareket etmiyordu ambulans aldı götürdü. Çatışma yukarıda oldu çatışmayı görmedim” şeklinde konuştu.

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