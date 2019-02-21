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Bağcılar'da iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 09:02 | Son Güncelleme

Bağcılar'da iş yeri yangını

Bağcılar'da iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Tanyeli Sokak'ta, tekstil ürünleri baskısının yapıldığı 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken iş yerinde de hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bağcılar'da iş yeri yangını

Bağcılar'da iş yeri yangını

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Bağcılar Iş Yeri tekstil yangın

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