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BAĞCILAR'DA İŞ YERİ YANGINI MAHALLEYİ SOKAĞA DÖKTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

Bağcılar'da bir binanın giriş ve bodrum katlarında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın üst katlardaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)
Bağcılar'da bir binanın giriş ve bodrum katlarında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın üst katlardaki evlere sıçramadan söndürüldü. Binada büyük çapta hasara yol açan yangın, paniğe kapılan mahalle sakinlerini de sokağa döktü.
Mahmutbey Mahallesi, 2603 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş ve bodrum katlarında bulunan tekstil atölyesinde saat 16.00 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Tekstil malzemelerinin kolayca tutuşması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katlardaki evlere sıçrama tehlikesi bulunan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık yarım saatte söndürüldü. İş yerinin pencerelerinden çıkan alev ve duman nedeniyle binanın dış cephesinde ve iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ise yangın paniğiyle sokağa döküldüğü ve söndürme çalışmalarını izlediği görüldü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma ve yangının sebebini araştırma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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- Vatandaş kamerasından alevli ve dumanlı görüntü
- Olay yeri
- İtfaiyenin çalışmaları
- Mahalle sakinleri
- Genel ve detaylar

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