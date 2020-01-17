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  4. Bağcılar'da isale hattındaki patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Bağcılar'da isale hattındaki patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 23:22 | Son Güncelleme

Bağcılar'da isale hattındaki patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Kaymakamlığı, isale hattında meydana gelen patlama
nedeniyle Gülbahar Caddesi Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481. Sokak kesişiminin trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde yapılan kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için Gülbahar Caddesi Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481. Sokak kesişiminin trafiğe kapatıldığı ifade edilerek, "Çalışmalar sona erdirilinceye kadar yoldaki ulaşım Camii Yolu Caddesi istikametine tek taraflı yönlendirilmiştir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Kaymakamlığı Yol Çalışması

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