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Bağcılar’da “İstanbul Hanımefendisi Olmak” semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:20 | Son Güncelleme

Günümüzde unutulmaya yüz tutan “İstanbul Hanımefendisi” kültürü Bağcılar’da yaşatılmaya çalışılıyor.

Günümüzde unutulmaya yüz tutan “İstanbul Hanımefendisi” kültürü Bağcılar’da yaşatılmaya çalışılıyor. Bağcılar Belediyesi tarafından genç kızlara, konuşma adabından oturup kalkmaya; toplu ulaşımda uyulması gereken kurallardan cenaze törenlerinde dikkat edilecek hususlara kadar her konuda eğitim veriliyor. Her hafta Pazartesi günü gerçekleşen dersler genç kızlardan yoğun ilgi görüyor.

Bağcılar Belediyesi, teknoloji ile şehirleşmenin artmasıyla maziye karışan ve adı sadece filmlerde duyulan “İstanbul Hanımefendisi” kültürünü hayata geçirmek için çok anlamlı bir projeye imza attı. Bu kapsamda “İstanbul Hanımefendisi Olmak” isimli eğitim semineri başlatıldı. Her hafta Pazartesi günü ilçe sakini genç kızlar, Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde bir araya geliyor. Kızlar, Sedir Odası’nda saat 12.00-14.00 arasında Eğitim Koçu Arzu Arda’dan eğitim alıyor.

Samimi bir havada geçen seminerde Arda, gençlerin salona girişlerinden itibaren ayakkabıyı çıkarışlarını, oturuşlarını, konuşmalarını ve arkadaşları ile iletişimini büyük bir titizlikle takip ediyor. Nezaket ve görgü kurallarına uymayanları kırmadan incitmeden yumuşak bir dille uyarıp doğrusunu öğretiyor. Bu durum öğrencilerin daha duyarlı olmasını ve dersi daha iyi algılamalarına neden oluyor. Ders boyunca sessiz şekilde hocalarını dinleyen gençler, soru-cevaplarla derse aktif olarak katılım sağlıyor.

“Telefonda görgü kuralları da ele alınıyor”
Her ders farklı bir konuyu işleyen Arda, güzel konuşmanın inceliklerinden bulunduğu mekanda oturup kalkmaya; toplu taşımada uyulması gerekenlerden cenaze törenlerinde yapılmaması gerekenlere kadar her türlü nezaket kurallarına değiniyor. Değerler, hitap etmenin incelikleri, tanışma, yürüyüş, duruş, arkadaşlık, aile bağları, ev düzeni, misafirlik, sanatın hayattaki etkileri, karakter, telefonda görgü kuralları ve hayvan sevgisine kadar birçok konu ele alınıyor. Konunun anlaşılması için zaman zaman esprili bir dil kullanan Arda, günümüzle de kıyaslamalar yapıyor.

Gençlerin yaşam boyunca onlara eşlik edecek asil tavırlar öğrendiğini belirten Arda, “Toplum içinde belli düzeyde her anlamda insanları rahatsızlığa sevk etmeyecek biçimde davranış sergilemek görevimizdir. Duruşumuzla, tavrımızla, gülüşümüzle, ses tonumuzla ve giyim tarzımızla bunu göstermeliyiz. Eğer biz bunları belli bir yerlere getirebilirsek karşı tarafın davranış biçimi de ciddi şekilde değişecektir. Bu da çevremizde güzelliklere neden olacaktır” dedi.

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