Bağcılar’da “İstanbul Hanımefendisi Olmak” semineri

Günümüzde unutulmaya yüz tutan “İstanbul Hanımefendisi” kültürü Bağcılar’da yaşatılmaya çalışılıyor. Bağcılar Belediyesi tarafından genç kızlara, konuşma adabından oturup kalkmaya; toplu ulaşımda uyulması gereken kurallardan cenaze törenlerinde dikkat edilecek hususlara kadar her konuda eğitim veriliyor. Her hafta Pazartesi günü gerçekleşen dersler genç kızlardan yoğun ilgi görüyor.

Bağcılar Belediyesi, teknoloji ile şehirleşmenin artmasıyla maziye karışan ve adı sadece filmlerde duyulan “İstanbul Hanımefendisi” kültürünü hayata geçirmek için çok anlamlı bir projeye imza attı. Bu kapsamda “İstanbul Hanımefendisi Olmak” isimli eğitim semineri başlatıldı. Her hafta Pazartesi günü ilçe sakini genç kızlar, Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde bir araya geliyor. Kızlar, Sedir Odası’nda saat 12.00-14.00 arasında Eğitim Koçu Arzu Arda’dan eğitim alıyor.

Samimi bir havada geçen seminerde Arda, gençlerin salona girişlerinden itibaren ayakkabıyı çıkarışlarını, oturuşlarını, konuşmalarını ve arkadaşları ile iletişimini büyük bir titizlikle takip ediyor. Nezaket ve görgü kurallarına uymayanları kırmadan incitmeden yumuşak bir dille uyarıp doğrusunu öğretiyor. Bu durum öğrencilerin daha duyarlı olmasını ve dersi daha iyi algılamalarına neden oluyor. Ders boyunca sessiz şekilde hocalarını dinleyen gençler, soru-cevaplarla derse aktif olarak katılım sağlıyor.