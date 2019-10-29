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BAĞCILAR'DA İSTİNAT DUVARI VE YOLUN ÇÖKME ANI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 20:45 | Son Güncelleme

Bağcılar'da, bir şantiyedeki istinat duvarı ve yanındaki yolun çöktüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hüseyin COŞKUN - Şahin BOZKURT / İSTANBUL, (DHA)
Bağcılar'da, bir şantiyedeki istinat duvarı ve yanındaki yolun çöktüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Demirkapı Mahallesi'nde, geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde bir şantiyede meydana geldi. İş makinesi çalışma yaptığı sırada istinat duvarı bir anda çökmeye başladı. Operatör, iş makinesiyle duvarın çökmesini önlemeye çalıştı. Ancak önce duvar, ardından da duvarın yanında bulunan yol çöktü. İstinat duvarı ve yolun çöktüğü anlar çevredekilerin cep telefonları ile kaydettiği görüntülere de saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, istinat duvarı hareketlenirken, operatörün iş makinesiyle duvarı tutmaya çalıştığı, buna rağmen duvarın saniyeler içerisinde yıkıldığı, ardından da istinat duvarına paralel yolun da altının boşaldığı ve yolun bir bölümünün de çöktüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:
- İstinat duvarı ve yolun çökme anına ilişkin cep telefonu görüntüleri

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