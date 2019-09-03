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Bağcılar'da kaçak zayıflama ve cinsel içerikli ürün operasyonu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da düzenlenen operasyonda 6 depo ve 1 ofiste yasadışı yollardan yurda sokulan 1 milyon 124 bin cinsel içerikli hap ve zayıflama ürünü ele geçirildi.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da düzenlenen operasyonda 6 depo ve 1 ofiste yasadışı yollardan yurda sokulan 1 milyon 124 bin cinsel içerikli hap ve zayıflama ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, operasyon anı kameralara yansıdı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı yollardan yurda zayıflatıcı ve cinsel içerikli hapların sokuldu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler şüphelilerin Çin ve birçok Uzakdoğu ülkelerinden yasadışı yollarla getirdiği hapları Bağcılar'da bulunan rezidans ve depolarda sakladıklarını ve ülke genelinde kargolarla yolladıklarını tespit etti.

6 DEPO, 1 OFİSE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Ağustos'ta tespit ettiği 6 depo ve 1 ofise baskın düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı. Baskında piyasa değeri 3 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon 124 bin 453 cinsel içerikli hap ve zayıflama ürünü, 9 bin 360 şişe cinsel içerikli hap yapımında kullanılan sıvı, 13 kilo 650 gram cinsel içerikli hap yapımında kullanılan hammadde, 100 cinsel içerikli ürün kutusu ve 2 ambalaj makinası ele geçirildi. Operasyon ise kameralara saniye saniye yansıdı.

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli 9 kişi hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve Türk Ceza Kanunu 187. Maddesi 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması' suçlarından adli işlem başlatıldı.

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