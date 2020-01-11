Bağcılar'da kadınlar aldıkları eğitim ile ev ekonomilerine katkıda bulunuyor

Kurs öğrencilerinden muhasebeci Rabia Çelik önceleri iş bulamadığı için güzellik kursuna katıldığını, sonrasında kurs sayesinde para kazanmaya başladığını belirtti. Çelik, “Normalde ben muhasebeciyim. Ama bir süredir çalışmadığım için kursa gelmeye karar verdim.Burada öğrendiklerim sayesinde para kazanmaya başladım. Bu kurs benim için hem öğretici oldu. Hem de ekonomik açıdan rahatlamamı sağladı” dedi.

"SATIŞ YAPIP PARA DA KAZANIYORUZ"

Ev hanımı Tülay İlkbahar ise kurs başladığından bu yana öğrendiği bilgilerin kendisine büyük katkı sağladığını söyledi. Tülay İlkbahar, “Kursa 4 ay önce başladım. Sonuna gelmek üzereyiz. Keşke bir 4 ay daha olsa da devam edebilsem. Burada çok mutluyum. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Çok da faydasını görmeye başladım. Sadece öğrenip uygulamakla kalmıyoruz, satış yapıp para da kazanıyoruz” dedi. Çevresinden de olumlu dönüşler aldığını dile getiren İlkbahar, “Beni gören insanlar cildimdeki değişimi fark etmeye başladı. Ve bunu nasıl yaptığımı sordu. Yaptığım ürünleri böylece tanıtma ve satışını yapma imkânı buldum. Bağcılar Belediyesi’ne bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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