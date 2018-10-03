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BAĞCILAR'DA KAMYON KASASINDA 42 KAÇAK YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 02:05 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Bağcılar'da gece saatlerinde seyir halinde giden kamyonun kasasında kaçakları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Bağcılar'da gece saatlerinde seyir halinde giden kamyonun kasasında kaçakları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kamyonun kasasını açınca 42 Pakistan uyruklu kaçakla karşılaştı.

Olay Bağcılar'da gece saat 00:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenler Caddesi üzerinde seyir halinde giden 34 OUY 57 plakalı kamyonun kasasındaki kaçakları gören vatandaşlar durumu hemen 155 polis ihbar hattına bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri seyir halinde giden kamyonu durdurmak için megafonla anons yaptı. Bu sırada sürücü polisin geldiğini görünce kamyonu durdurup yaya olarak kaçtı. Kamyonun kasasını açan polis ekipleri, içeride balık istifi gib doldurulmuş 42 kaçaki ile karşılaştı. Polis ekipleri kamyonu Bağcılar Polis Merkezi'ne götürdü. Polis ekipleri kaçan kamyonunun sürücüsünü yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan kaçakların Pakistan uyruklu oldukları öğrenildi. 42 kaçak karakoldaki işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi'ne gönderilecekleri oradan da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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- Cadde üzerinde durdurulan kamyonun görüntüsü (özel)
- Polis ekiplerinin kamyonun kasasını kontrol etmesi (özel)
- Kamyonun yukarıdan görüntüsü (özel)
- Kamyonun kasasında balık istifi doldurulmuş mültecilerin görüntüsü (özel)
- Kamyonun karakola getirilmesi
- Genel ve detaylar

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