HABER
  4. Bağcılar’da kanalizasyon çalışması sırasında patlama

Bağcılar’da kanalizasyon çalışması sırasında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 00:35 | Son Güncelleme

Bağcılar’da kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluşan yol trafiğe kapatıldı.Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi yolunda kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluştu.

Bağcılar’da kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluşan yol trafiğe kapatıldı.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi yolunda kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluştu. Oluşan tehlike sonrası, caddenin giriş ve çıkışı tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin cadde üzerinde onarım çalışması devam ediyor. Çalışmalar sona erdirilinceye kadar yoldaki ulaşım, Camii Yolu Caddesi istikametine tek taraflı olarak yapılacak.

Olaya ilişkin Bağcılar Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi’nde yapılan kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluştuğu tespit edilmiştir. Yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için, Gülbahar Caddesi Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481. Sokak kesişimi trafiğe kapatılmıştır. Çalışmalar sona erdirilinceye kadar yoldaki ulaşım Camii Yolu Caddesi istikametine tek taraflı yönlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Kocaeli’de otomobil demir bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralıKocaeli’de otomobil demir bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı
Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi! Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi! İşte Rahşan Ecevit'in en büyük arzusu...

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Rahşan Ecevit kimdir? Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı? İşte Rahşan Ecevit'in hayatından detaylar...

İşte Rahşan Ecevit'in hayatı...

Son dakika! Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Aydın'da özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.