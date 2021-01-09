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Bağcılar’da kontrolden çıkan otomobil devrildi

09.01.2021 12:40 | Son Güncelleme:
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Bağcılar Batışehir yolunda kontrolden çıkan bir araç devrildi.

Bağcılar Batışehir yolunda kontrolden çıkan bir araç devrildi. Araçta bulunan 4 kişi diğer sürücülerin de yardımıyla hafif yaralı olarak çıkartıldı.
Edinilen bilgilere göre olay sabah 7.30 sıralarında Batışehir Yolunda meydana geldi. 34 CDY 379 plakalı Citroen marka araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan 4 kişiyi kurtarmak için diğer sürücüler seferber oldu. Kazada hafif yaralanan 4 kişi, bagaj kapağı açılarak çıkartıldı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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