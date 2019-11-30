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Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 01:14 | Son Güncelleme

Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, sorgulanmak için polis merkezine götürüldü.

Kaza, Mahmutbey Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, cadde üzerinde kontrolsüz bir şekilde seyreden 34 BK 4925 plakalı otomobil takla attı. Kimliği belirsiz sürücü, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Polis ekipleri sürücüye alkol testi yapmak istedi ancak alkolmetreye üflemeyen sürücü, ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Takla atan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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