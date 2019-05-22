Bağcılar’da konunun uzmanları Millet Kıraathanelerinin önemini anlattı

İSTANBUL, (DHA) TARİHÇİ Dr. Ahmet Anapalı ile İlahiyatçı Ümit Özdemir, konuk oldukları Bağcılar Belediyesi İrfan Sofrasında Osmanlı Kıraathaneleri olarak kurulan ve bugün Millet Kıraathaneleri adıyla yeniden hayata geçirilen kültür yuvalarının önemini anlattı. Millet Kıraathaneleri için Özdemir, “Bize hayatı ve dinimizi öğreten, yol rehberi olan meclislerdir” ifadesini kullanırken Anapalı da “Şimdi bir öze dönüş bir milli diriliş yapmak lazım” dedi.

Bağcılarlılar, Merkez Mahallesi’ndeki Aile Parkı’nda ve Çınar Mahallesi’ndeki Çınar Camii bahçesinde kurulan gönül sofralarında bir araya geldi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da komşuluk ilişkilerinin pekiştiği ve sevginin paylaşıldığı bu manevi ortama katıldı. Hemşehrileriyle sohbet edip fotoğraf çekilen Başkan Çağırıcı, ezanın okunmasıyla hep beraber dua edip oruçlarını açtı.

İftardan sonra ilçe sakinleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen Ramazan etkinliklerine iştirak etti. Her gece alanında uzman isimlerin misafir olduğu programa Tarihçi -TV Programcısı Dr. Ahmet Anapalı ve İlahiyatçı-Yazar Ümit Özdemir konuk oldu. Yoğun ilgiyle karşılanan Anapalı ve Özdemir, geçmişte sosyalleşme mekanları olan Osmanlı Kıraathanelerini ve bugün aynı amaçla açılan Millet Kıraathanelerini anlattı.