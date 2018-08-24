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Bağcılar'da korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 20:13 | Son Güncelleme

 BAĞCILAR'da 5 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Bağcılar'da korkutan yangın

Cemil ÖZDEMİR / İstanbul, (DHA) - BAĞCILAR'da 5 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Yangın, 19:00 sıralarında Bağcılar Kemal Paşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi 1909 numaralı sokakta 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çatı katında çıkan yangın nedeniyle alt katlarda oturanlar dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti
Yangının çıktığı evin sahiplerinin yakını olduğunu söyleyen bir kişi, "Amcamın oğlu tatildelerdi, haber verdik geliyorlar" dedi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

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