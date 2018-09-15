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Bağcılar'da kültür-sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:25 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi, toplumun her kesimine hitap edecek 2018-2019 kültür-sanat etkinliklerini başlattı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, toplumun her kesimine hitap edecek kültür-sanat etkinlikleri düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim ve öğretim sezonuyla birlikte Bağcılar Belediyesi de 2018-2019 kültür-sanat etkinliklerini başlattı.

Dokuz aylık aktivite takviminde, çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere toplumun her kesimine ve her yaş grubuna dokunan etkinlikler yer alıyor.

Okula İlk Adım Şenliği ile başlayacak dönem içinde Bağcılar Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından tiyatro, sinema, seminer, anma, gösterilerinin de aralarında olduğu geniş bir yelpazede kültür hizmeti sunulacak.

Eylül ve ekim ayı için hazırlanan kültür-sanat ajandası kapsamında tanınmış yazar, sanatçı, sporcu, bilim insanı, gazeteci, akademisyen ve hatipler, gerçekleştirilecek programlarda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Rap şarkıcısı Resul Aydemir, eski milli futbolcu Nihat Kahveci ve tiyatro oyuncusu Sinan Bengier söyleşi programına katılacak.

Ekim ayı içerisinde Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde sanatçı Eşref Ziya Terzi, tasavvuf müziği ile davetlilere duygusal dakikalar yaşatacak. Ayrıca bilgi evleri ve kültür merkezlerinde çocuk ve yetişkin sineması, yetişkin tiyatro kursu, çocuk animasyonları düzenlenecek. Çocuklar için Tavşan Okulu ile Kurbağa Krallığı: Buz Macerası sinema filmleri ve Bana Bir Masal Anlat, Sihirli Lamba, Ormandaki Yaramaz gibi tiyatro oyunları, yetişkinler için ise Dağ 2 ve Ayla gibi filmlerinin gösterimi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Mutlu toplum için bireyin mutluluğu şart. Her yıl gerçekleştirdiğimiz kültür-sanat etkinlikleriyle de bireyin mutluluğunu hedefliyoruz. İnşallah konferans, panel, konser, söyleşi ve gezi, gösterilerle hemşehrilerimiz dolu dolu bir sezon yaşayacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi Kültür sanat etkinlikleri

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