Bağcılar'da Mehmet Akif Camii’nin temeli atıldı

İSTANBUL, (DHA) - KENTSEL dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Bağcılar'daki Mehmet Akif Camii’nin temeli törenle atıldı. Camilerin çocukların vatanına milletine faydalı nesil olarak yetişeceği mekanlar olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçe genelinde 19 cami inşaatının da devam ettiğini belirtti.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi amacıyla kısa süre önce yıkılan Mehmet Akif Camii’nin temel atma töreni yapıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa yoğun ilgi gösterildi. Programda açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Çok güzel bir programda bir aradayız. Burada yakın bir zamanda biteceğini düşündüğüm camimizden gün içerisinde ezanın yankılanacak olması bizim için mutluluk olacak” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Buralar ortak paydamız ve huzur bulduğumuz mekanlar. Camilerimiz özellikle çocuklarımızın vatanına, milletine, dinine faydalı nesil olarak yetişeceği mekanlar. Camilerin yenilenmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 19 cami inşaatı Bağcılar’da devam ediyor. Bunların yarısı kentsel dönüşümle yenilediğimiz camiler. Temelini atacağımız camimizin ilçemize hayırlı olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.