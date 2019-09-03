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Bağcılar'da minibüs genç kıza böyle çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen genç kıza minibüs çarptı.

Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL / İSTANBUL ,(DHA)-BAĞCILAR'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen genç kıza minibüs çarptı. Hafif şekilde yaralanan genç kızın, çarpmanın şiddetiyle savrulduğu anlar anı ise güvenlik kamerasını yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. 16 yaşındaki Tuğba Sarıkaya'ya yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada minibüs çarptı. Çarpanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kız yere düşerek yaralandı. Sarıkaya'nın yardımına çevredekiler koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan genç kız sağlık ekiplerince çevredeki özel bir hastaneye götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Tedavi altına alınan Sarıkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sarıkaya hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidindeki genç kıza seyir halindeki bir minibüs çarpıyor. Genç kız metrelerce savrulurken, çevredekiler ise yardıma koşuyor. Olay yerine bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geliyor.

"3-4 METRE UZAĞA FIRLATTI"

Görgü tanıklarından Şükrü Yiğit, "Yaya yolundan karşıya geçen bir kız çocuğu vardı. O da sağına soluna bakmadı yola atladı, burada da hızla gelen bir minibüs vardı. O da çarptığı çocuğa yaklaşık 3-4 metre uzağa fırlattı. Yaya yolunda araçlar çok fazla durmuyor genel olarak sıkıntı bu" dedi.

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