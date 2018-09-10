Bağcılar'da Mobil Okul Timleri denetim yaptı

Murat SOLAK-Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR VE ATAŞEHİR'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mobil Okul Timleri uyum haftası kapsamında okul önlerinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında lüks bir otomobilde ruhsatı başkasına ait pompalı tüfek ve ona ait çok sayıda fişek bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için uygulanan uyum haftası bugün başladı. Uyum haftası kapsamında okul öncesi, ilkokul 1., ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri sınıfları doldurdu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri , Mobil Okul Timleri ve Önleyici Hizmetler ekipleri de Bağcılar'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Ataşehir'de öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için okul önlerinde denetim başlattı.

Bağcılar'daki Yıldıztepe İlkokulu önündeki caddede servis araçları, otomobiller , sürücüleri üzerinde denetimler yapıldı. Araçların evrakları incelendi. Polis helikopteri de denetime havadan destek verdi. Sürücü ve yolcular Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçti. Denetim sırasında durdurulan lüks bir cipin arka bagajında pompalı tüfek ve çok sayıda fişek bulundu. Ruhsatı başkasına ait olduğu belirlenen tüfek, araçla sürücü birlikte polis eşliğinde işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.