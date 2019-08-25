HABER

Bağcılar'da mühürlenen bina

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 15:47 | Son Güncelleme

Apartman çevresinde güvenlik önlemleri sürerken, laboratuvarda incelenen beton örneklerinden çıkacak sonuca göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da mühürlenerek tahliye edilen binanın çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Fatih Mahallesi 1757 Sokak'ta bulunan 5 katlı bina sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından sokaktaki bekleyiş sürüyor.

Boşaltılan bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarının yanına yerleşirken, gidecek yeri olmadığını ifade eden daire sahiplerine ise Bağcılar Belediyesi tarafından kalacak yer ayarlaması yapıldı.

İki ablasının mühürlenen binada oturduğunu söyleyen mahalle sakini Hüseyin Nizam, "İşteydim bir anda geldim, baktım etraf çevrili, itfaiye ve polisleri görünce biz de şaşırdık. Çürük tespiti varmış. Belediyeden arkadaşlar da geldi. Gönül böyle bir şeyle karşılaşmak istemez, yeter ki cana gelmesin." diye konuştu.

20 daire ve 2 dükkanın bulunduğu apartmandan alınan örneklerin laboratuvardaki incelemesinin ardından binanın geleceği hakkında verilecek olan karar belirlenecek. Çıkacak rapor olumsuz olur ise, kontrollü olarak eşyalar tahliye edilecek ve bina kentsel dönüşüm sürecine girecek.

Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadıkCumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık
Sunucu unuttu, salondakiler İstiklal Marşı'nı okuyup, saygı duruşunda bulunduSunucu unuttu, salondakiler İstiklal Marşı'nı okuyup, saygı duruşunda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağcılar apartman

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Davutoğlu'nun kimleri kastettiği ortaya çıktı

Davutoğlu'nun kimleri kastettiği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Çocuk Koruma Evleri' açıklaması

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

İstanbullular dikkat! Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün kapalı

İstanbullular dikkat! O yol 30 gün kapalı

Son dakika: Metrobüste yangın paniği!

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Son dakika! Pençe-3 Harekatı'ndan kahreden haber: Şehit ve yaralı askerler var

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.