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  4. Bağcılar'da öğrencilere karne, öğretmenlere gül verildi

Bağcılar'da öğrencilere karne, öğretmenlere gül verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

BAĞCILAR’DA da yarıyıl tatili öncesi karne heyecanı yaşandı.

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR’DA da yarıyıl tatili öncesi karne heyecanı yaşandı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğretmenleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, hepsine birer gül verdi. Başkan Çağırıcı, “Evlatlarımızı emanet ettiğimiz güler yüzlü, çalışkan, vefakar öğretmenlerimize ne yapsak az olur” dedi.

Bağcılar’da 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yarıyıl Tatili ve Karne Dağıtım töreni büyük bir coşkuya sahne oldu. Tören sırasında “Lokman Amca” diyerek öğrencilerin sevgi gösterisinde bulunduğu Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, minikleri alınlarından öperek, başarılar temennisinde bulundu.

MİNİKLERİN SERGİSİ VE HALK OYUNU GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bağcılar Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu’ndaki törende öğrenciler, öğretmenleri refakatinde minik elleriyle hazırladıkları resim ve diğer el sanatı örneklerinin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı. Davetliler öğrencilerin geçmişten günümüze ulaşan ev aletlerinden yaptığı sergiyi ilgiyle gezdiler. Daha sonra öğrenciler Karadeniz yöresine ait halk oyunu örneği sundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Ayrıca anasınıfında okuyan miniklere Başkan Çağırıcı ve ilçe protokolü hediye vererek karneleri dağıttı.

“KARNESİNDE ZAYIF OLANLAR ÜZÜLMESİN”

Başkan Çağırıcı, “Evlatlarımızı emanet ettiğimiz güler yüzlü, çalışkan, vefakar öğretmenlerimize ne yapsak az olur. Öğrencilerimiz de yarıyıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirsin. Karnesi pekiyi olanları tebrik ediyorum. Zayıf olanlar da üzülmesin, çok çalışarak inşallah telafi edecekler” dedi.

SINIF 1’İNCİLERİNE HEDİYE VERİLDİ

Yarıyıl Tatili ve Karne Dağıtım Töreni daha sonra Gazi Anadolu Lisesi’nde devam etti. Başkan Çağırıcı ve ilçe protokolü okulun bahçesinde sınıf birincilerine ödüllerini vererek tebrik ettiler.

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