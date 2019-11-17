Bağcılar'da okulda ayrımcılığa dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da özel gereksinimli birey ve aileleri Aksaray Mehmetçik İlkokul'unda meydana gelen olaya tepki göstermek ve ayrımcılığa dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

Serebral Palsi, Otizm, Down Sendromu ve Yaygın Gelişimsel Bozuklukla birlikte yaşayan bireyler ve aileleri 13.00'da Bağcılar meydanında bir araya geldi. Ellerinde “Ayrıştırma kaynaştır", “Biz bu hayatın rengiyiz“, “Yaşamda bana da yer ver", “Eğitim hakkımızı istiyoruz" yazılı dövizlerle sloganlar atarak yürüyüş yoluna ilerledi.

“AKSARAY'DA YAŞANANLAR TEK VE TEKRARLANMAYAN BİR OLAY DEĞİLDİR"

Yürüyüşün ardından Aileler adına basın açıklamasını okuyan Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim Teknoloji Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Cengiz Uzun, “Özel gereksinimli bireylerin anayasal hak olan eğitim hakkının engellemesini ve protesto edilmesini esefle karşılıyoruz. Aksaray'da yapılanlar, tek ve tekrarlanmayan bir olay değildir. Biz, bu tür haksız, hadsiz uygulama ve tavırlara her zaman maruz kalıyoruz. Eğitim, Anayasal bir haktır. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en temel hakkıdır. Engellenemez ve ötelenemez.

Özel gereksinimli bireylerin kaynaştırma eğitiminden uzaklaştırılmasını ve ayrıştırılmasını onaylamıyoruz. Ötekileştirilmesini ve tek tipleştirilmesini de asla kabul etmiyoruz" dedi.