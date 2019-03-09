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Bağcılar’da otelde yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 05:44 | Son Güncelleme

Bağcılar’da bulunan bir otelin odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bağcılar’da bulunan bir otelin odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otelde bulunan yerli ve yabancı 80 turist panikle kendilerini dışarı attı.
Yangın, saat 04:30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin 16. Katında bulunan bir odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında otelde bulunan yerli ve yabancı yaklaşık 80 turist panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı katlarda inceleme yaparken yangının olduğu katta yoğun oluştu. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen kişiler ise ambulanslara alınarak ilk tedavileri yapıldı.
İtfaiye ekipleri yangının çıktığı katta duman tahliyesi yaptıktan sonra yangın tamamen söndürülürken, otelde kalan yerli ve yabancı turistlerin yaşadığı kısa süreli panik sona erdi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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