Bağcılar'da park kavgası: 2 ölü, 11 yaralı

Müslim SARIYAR-Çağatay KENARLI-Murat SOLAK/İSTANBUL(DHA)-BAĞCILAR'da 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Restoranın önüne aracını park etmek isteyen kişi ile restoran çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya aracını park etmek isteyen kişinin yakınları da dahil oldu. Silahların kullanıldığı kavgada cadde savaş alanına döndü. İşyerinin camları kırıldı, taş ve sopalar da kullanıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Silahla ateş açılması sonucu aracını park etmek isteyen kişinin yakınlarından olduğu belirtilen Mustafa Yüksel başından vurularak olay yerinde, Yüksel'in yakını olan Mehmet Bulut ise kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayda her iki tarafında aralarında bulunduğu E.Ö., F.B., V.A., B.A., E.A., İ.A., M.A., R.A., N.A., M.O. ve M.M.O. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavga başladığı sırada restoranda bulunan silahlı 3 kişi kavgaya karıştıktan sonra bir otomobille olay yerinden kaçtı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'sinin karıştıkları kavgada yaralandığı tespit edildi. Polis olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve döner bıçağı ele geçirildi. Polis ekiplerinin kavgaya ilişkin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Dehşet verici anlar çevredekilerin cep telefonuna yansıdı. Görüntüyü çeken kişilerin korku dolu anlarda polis ve sağlık ekiplerini aradığı duyuluyor.

