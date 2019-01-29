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Bağcılar'da park kavgası cinayetle sonuçlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 13:56 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da  yola otomobil park etme yüzünden çıkan kavga sonucu galericilik yaptığı öğrenilen Süleyman B.(40), mahalle sakini Hüseyin Gerçek (57)'i tabancayla vurarak öldürdü.

Bağcılar'da park kavgası cinayetle sonuçlandı

Ali AKSOYER-Hakan KAYA/ İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da yola otomobil park etme yüzünden çıkan kavga sonucu galericilik yaptığı öğrenilen Süleyman B.(40), mahalle sakini Hüseyin Gerçek (57)'i tabancayla vurarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüzyıl mahallesi 2193 sokak üzerinde 17 Ocak'ta saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda galericilik yaptığı öğrenilen Süleyman B., sokağa araç park etmek yüzünden mahalle sakinlerinden Hüseyin Gerçek ile tartışmaya başladı. Galerici Süleyman B. ile sattığı otomobillerini sokağa çektiğini bu nedenle mahallede oturanların otomobillerini park edecek yer bulamadığını söyleyen Hüseyin Gerçek arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahını çeken Süleyman B., Hüseyin Gerçek'e ateş açtı. Ağır yaralanan Hüseyin Gerçek kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Süleyman B. ise olay yerinden kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelinin izini 23 Ocak 2019 tarihinde Fatih'te buldu. Şüpheli saklandığı evde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Süleyman B. 'nin daha önceden kaçakçılık, taksirle yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından poliste kaydı bulunduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Süleyman B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

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