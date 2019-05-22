HABER

Bağcılar’da parktaki çay bahçesine bombalı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda, Bağcılar’da bir parktaki çay ocağına el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldıran teröristin de aralarında olduğu örgüt üyesi 7 kişi yakalandı.

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda, Bağcılar’da bir parktaki çay ocağına el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldıran teröristin de aralarında olduğu örgüt üyesi 7 kişi yakalandı. EYP’de parmak izi bulunan PKK’lı ve diğer örgüt üyeleri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, örgütün dağ kadrosunda eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollarla yurda geri döndüğü tespit edilen bazı PKK’lıları takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından ekipler, Bağcılar’da bir park içerisinde bulunan işletme binasına el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldıran teröristin de aralarında olduğu 7 örgüt üyesini yakalamak için bu sabah 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 7 PKK’lı Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, bu kişilerin barındığı adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, bu tabancaya ait 33 fişek, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Yakalanan 7 PKK’lının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Konya'da sahte euro ve silah üreten 10 kişiye gözaltıKonya'da sahte euro ve silah üreten 10 kişiye gözaltı
Küre Dağları Milli Parkı’nda defineciler kaçak kazı yaptıKüre Dağları Milli Parkı’nda defineciler kaçak kazı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.