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Bağcılar’da polis ile uyuşturucu satıcıları arasında kovalamaca

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

Bağcılar’da dur ihtarına uymayan uyuşturucu satıcıları ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Bağcılar’da dur ihtarına uymayan uyuşturucu satıcıları ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Aracın lastiklerini patlatan polisler kaçan iki kişiden birini yakaladı. Polisin seken mermisi bir vatandaşı hafif şekilde yaraladı.
Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Polis ekipleri, şüphelendikleri 34 ADE 308 plakalı aracı durdurmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan araç içindeki iki şüpheli kaçmaya başladı. Polis ekipleri de kaçan aracı takibe aldı. Şüphelilerin araç içinden polise silah çekmesi üzerine polisler aracı durdurmak için lastiklere ateş etti.
Uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen şahıslar, lastikleri patlayan araçla bir süre daha kaçtıktan sonra aracı yol ortasında bırakıp farklı yönlere doğru koşarak kaçmaya çalıştı. Ekipler kaçan şüphelilerden birini yakaladı. Polisin aracı durdurmak için açtığı ateş sonucu seken mermilerden biri, bir vatandaşı hafif şekilde yaraladı. Olay yerine gelen ambulansta tedavisi yapılan vatandaş daha sonra hastaneye götürüldü.
Olayın görgü tanıklarından Can Selvi, araç içindekilere önce dur ihtarının yapıldığını söyledi. Bir vatandaşın hafif yaralandığını ifade eden Selvi, “Çatışma seslerini duyduk, dışarı çıktığımızda burada araç vardı. Araca “dur, aşağı in” dediler. Onlar da inmedi. İki kişiydiler, polisler ön tekerleklere sıktı ondan sonra araç kaçmaya başladı. Polisler peşinden gitti aracı durdular. Yaya olarak kaçmaya başladıklarında birini yakaladılar. Torbacı olduğunu söylüyorlar. Seken mermi bir tane vatandaşa geldi. Kolunu sıyırmış ciddi bir şey yok” dedi.
Polis ekipleri kaçan uyuşturucu satıcısını yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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