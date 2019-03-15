HABER

"Bağcılar'da projelerin yüzde 70'e yakını gençlere yönelik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: - "Toplumun her kesimine yönelik hizmetlerimiz var ama ilçemizde projelerimizin yüzde 70'e yakını gençlere yönelik"

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçedeki projelerin yüzde 70'e yakınının gençlere yönelik olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı olan Çağırıcı, üçüncü dönemdeki projelerini Halk Sarayında düzenlenen "Proje Tanıtımı" toplantısında açıkladı.

Çağırıcı, 12 yıllık belediye başkanlığı dönemindeki hizmetlerini ardından da önümüzdeki döneme ilişkin plan ve projelerini sinevizyon eşliğinde görsel sunumla anlattı.

Ustalık dönemine yakışır bir hazırlık yaptığını ifade eden Çağırıcı, "Toplumun her kesimine yönelik hizmetlerimiz var ama ilçemizde projelerimizin yüzde 70'e yakını gençlere yönelik. Onlar hayal edecek, düşlerini tasarlayacak biz de hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki bizim projelerimizle gençlerin de çabasıyla Bağcılar, sanattan spora kadar bütün dallarda bir gençlik şehri olacak." değerlendirmesini yaptı.

Lokman Çağırıcı, 55 bin metrekarelik alana yapılan Bağcılar Meydanı'nın tamamlandığında İstanbul'un en büyük meydanı olacağını belirterek, Millet Kıraathanesi de inşa edilen meydanın etrafında bulunan evlerin siluetleri ve kat yüksekliklerinin aynı olacağını kaydetti.

Modern, donanımlı ve içinde 350 kişilik öğrenci yurdunun bulunduğu Yeni Gençlik Merkezi'nin inşaatının bitmek üzere olduğunu aktaran Çağırıcı, ilçede 5 katlı, 24 saat hizmet verecek bir kütüphane inşa edeceklerini vurguladı.

Çevre, sağlık ve ulaşıma yönelik projelerine de değinen Çağırıcı, şu bilgileri verdi:

"163 parkın bulunduğu Bağcılar'da önümüzdeki dönemde aralarında Tema Bilim Parkı, Kelebek Evi ve Parkı, Değirmen Kafe, Sıfır Atık Parkı, Mahmutbey Mahallesi Köyiçi Parkı ve Sosyal Tesisi'nin bulunduğu 14 park projesi daha hayata geçirilecek. 100 bin metrekare üzerine kurulacak Spor Parkı ve Stat projesinde tenis kortu, futbol-voleybol sahaları, halı sahalar, motokros parkurları yer alacak. İstanbul’un raylı sistemlerden en çok yararlanan ilçesi Bağcılar'da 4 metro hattının inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki dönemde planlar arasında ise 3 metro hattı daha yer alıyor. İstanbul Havalimanı’na ulaşabilecek entegre metroya da önümüzdeki dönemde kavuşuluyor. Ayrıca Kağıthane-Halkalı arasında planlanan ve Bağcılar'dan geçen tünel sayesinde ulaşım daha da kolaylaşacak."

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
GÜNCELLEME - Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyonGÜNCELLEME - Zonguldak'taki FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon
Kayseri'de TOKİ'den 709 aileye evKayseri'de TOKİ'den 709 aileye ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı proje

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.