"Bağcılar'da projelerin yüzde 70'e yakını gençlere yönelik"

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçedeki projelerin yüzde 70'e yakınının gençlere yönelik olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı olan Çağırıcı, üçüncü dönemdeki projelerini Halk Sarayında düzenlenen "Proje Tanıtımı" toplantısında açıkladı.

Çağırıcı, 12 yıllık belediye başkanlığı dönemindeki hizmetlerini ardından da önümüzdeki döneme ilişkin plan ve projelerini sinevizyon eşliğinde görsel sunumla anlattı.

Ustalık dönemine yakışır bir hazırlık yaptığını ifade eden Çağırıcı, "Toplumun her kesimine yönelik hizmetlerimiz var ama ilçemizde projelerimizin yüzde 70'e yakını gençlere yönelik. Onlar hayal edecek, düşlerini tasarlayacak biz de hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki bizim projelerimizle gençlerin de çabasıyla Bağcılar, sanattan spora kadar bütün dallarda bir gençlik şehri olacak." değerlendirmesini yaptı.

Lokman Çağırıcı, 55 bin metrekarelik alana yapılan Bağcılar Meydanı'nın tamamlandığında İstanbul'un en büyük meydanı olacağını belirterek, Millet Kıraathanesi de inşa edilen meydanın etrafında bulunan evlerin siluetleri ve kat yüksekliklerinin aynı olacağını kaydetti.