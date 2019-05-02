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Bağcılar’da Ramazan ayı boyunca 150 bin kişi iftar yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i  Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda karşılayacak.

Bağcılar’da Ramazan ayı boyunca 150 bin kişi iftar yapacak

İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda karşılayacak. Ramazan ayı boyunca 22 mahallede kurulacak Gönül Sofraları’nda 150 bin ilçe sakini iftar yapacak.

Bağcılar Belediyesi “Bağcılar’da Ramazan Etkinlikleri Tanıtımı” adı altında bir basın toplantısı düzenleyerek, Ramazan ayı için ilçede yapılan hazırlıklar anlatıldı. Bu kapsamda öncelikle ilçe sakinlerinin ibadetlerini rahat yapabilmeleri için Bağcılar’da bulunan 100’ün üzerinde cami ve mescit temizlendi. Ramazan ayı boyunca 22 mahallede kurulacak Gönül Sofraları’nda 150 bin ilçe sakini iftar yapacak. Her Ramazan Ayı’nda yapılan 'Askıda Ekmek' uygulaması bu yıl da yapılacak.

Ramazan ayı boyunca akşamları tanınmış isimler Bağcılar’da ağırlanacak. Sohbet programına katılacak olan ünlü misafirler, sağlık, ilahiyat, tarih, edebiyat, sanat gibi birçok alanda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Çocuklar da gölge oyunları, yarışma ve benzeri etkinliklere katılarak hoş ve yararlı vakit geçirecek. Ayrıca Ramazan Etkinlik Alanı’nda kurulacak 60 stantta dernek ile sivil toplum kuruluşları tanıtım çalışması ve yöresel ürün satışı yapacak.

“RAMAZAN BAĞCILAR’DA FARKLI YAŞANIR”

Basın toplantısında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ramazan, Bağcılar’da farklı yaşanır' diye yola çıkmıştık. Bağcılar Meydanı’na ve ramazan alanına kavuşmanın huzuru ve mutluluğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 27 yıllık belediyeciliğimizde 24’üncü ramazan etkinliğinde birlikteyiz. Ramazan geleneği aslında bu tür organizasyonlar olarak ilk başlatan iki belediyelerden bir tanesi de Bağcılar Belediyesi’dir. Farklı güzellikler yaşandı. Özellikle toplumun sosyal ve kültürel açıdan gelişimi konusunda sosyal belediyecilik noktasın da gerçekten güzel gelişmeler de ortaya koyuldu. İnşallah bu yıl da devam edecek tüm güzelliklerimiz. Ben buradan ifade etmek istiyorum.” dedi.

“KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN PROGRAMLAR OLACAK”

Etkinlikler hakkında bilgi veren Çağırıcı, “Askıda ekmek projemiz vardı ve bu projemize devam ediyoruz. 12 ay boyunca bu projemizi devam ettiriyoruz. Mahalledeki komşuluk kültürünün gelişmesi açısından sokak iftarları geleneğimiz vardı. Bu da bizim AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın başlatmış olduğu ve onların talimatıyla yapmış olduğumuz güzel bir gelenekti. 22 mahallemizde 24 iftar gerçekleştirdik. Kültürümüze uygun programlar olacak” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Bağcılar’da Ramazan ayı boyunca 150 bin kişi iftar yapacakBağcılar’da Ramazan ayı boyunca 150 bin kişi iftar yapacakBağcılar’da Ramazan ayı boyunca 150 bin kişi iftar yapacak

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