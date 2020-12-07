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  4. Bağcılar’da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

Bağcılar’da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

07.12.2020 12:08 | Son Güncelleme:
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Bağcılar’da matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 1 milyon 56 bin lira sahte banknot ele geçirirken 3 kişiyi de gözaltına aldı.Matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bağcılar’da matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 1 milyon 56 bin lira sahte banknot ele geçirirken 3 kişiyi de gözaltına aldı.
Matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 4 Aralık günü Bağcılar’daki adrese düzenlenen operasyonda T.G., B.B. ve Y.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

1 milyon 56 bin lira sahte banknot
Adreste yapılan aramalarda ise 1 milyon 56 bin lira sahte banknot, 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet yazıcı, 2 adet löminetör, 2 adet giyotin, 1 adet tabanca ile çok sayıda boya, solüsyon, kartuş, filigran, hologram gibi sahte para basımında kullanılan materyal ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şahıs, 5 Aralık’ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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