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BAĞCILAR'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 10:39 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Bağcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda 20 bin 55 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul DHA
Bağcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda 20 bin 55 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar'da bulunan bir depoda sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri salı günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 270 bin lira olan 20 bin 55 şişe sahte parfüm ile 84 bin 121 parfüm ambalajı ele geçirildi. Operasyonda E.Ü. (28) isimli şüpheli gözaltına alındı. Hakkında "Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma" maddesinden işlem yapılan E.Ü. (28) savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Operasyonda ele geçirilen sahte parfümlerin fotoğrafları

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