Bağcılar'da sahte parfüm operasyonu

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da bir depoya düzenlenen operasyonda 20 bin 55 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da bulunan bir depoda sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri salı günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 270 bin lira olan 20 bin 55 şişe sahte parfüm ile 84 bin 121 parfüm ambalajı ele geçirildi. Operasyonda E.Ü. (28) isimli şüpheli gözaltına alındı. Hakkında "Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma" maddesinden işlem yapılan E.Ü. (28) savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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