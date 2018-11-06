HABER

BAĞCILAR'DA SEBZE YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 12:15 | Son Güncelleme

Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze-meyve yüklü kamyonet alt geçit altında devrildi.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze-meyve yüklü kamyonet alt geçit altında devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yara almadan kurtulurken, trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, 10.30 sıralarında Matbaacılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göztepe Mahallesi istikametinde seyir halinde olan 34 BCV 56 plakalı kamyonetin sürücüsü Veysi Atilla henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sebze, meyve yüklü kamyonet alt geçit altında devrildi. Kasada bulunan sebze, meyveler yola saçıldı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, Göztepe istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir süre sonra sürücü Atilla'nın yakınları olay yerine gelerek, yola saçılan sebze ve meyveleri topladı. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Devrilen kamyonet
-Yola saçılan sebze, meyveler
-Kazaya yapan adamdan detay
-Polis ekiplerinden görüntü
-Oluşan trafik
-Yola saçılanları toplayan yakınları
-Vinçten görüntü
-Genel ve detaylar

PARTNERÜnlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!Ünlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!
İzmir Fashion Week başladıİzmir Fashion Week başladı
DHA 55'inci yılında Antalya'da buluştuDHA 55'inci yılında Antalya'da buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

Topladıkları mantar zehirli çıkınca, baba öldü oğlu yaşam savaşı veriyor

Topladıkları mantar zehirli çıkınca, baba öldü oğlu yaşam savaşı veriyor

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Kamuoyu ile henüz paylaşmadığımız bazı delillerimiz var

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Kamuoyu ile henüz paylaşmadığımız bazı delillerimiz var

Ordu'da bir mahallede heyelan tehlikesi! Önlenemiyor...

Ordu'da bir mahallede heyelan tehlikesi! Önlenemiyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.