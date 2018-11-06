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Bağcılar'da sebze yüklü kamyon devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 14:50 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze-meyve yüklü kamyonet, alt geçit altında devrildi.

Mehmet İlkay ÖZER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze-meyve yüklü kamyonet, alt geçit altında devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yara almadan kurtulurken, trafik yoğunluğu oluştu. Kaza saat 10.30 sıralarında Matbaacılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göztepe Mahallesi istikametinde seyir halinde olan 34 BCV 56 plakalı kamyonetin sürücüsü Veysi Atilla henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sebze, meyve yüklü kamyonet alt geçit altında devrildi. Kasada bulunan sebze, meyveler yola saçıldı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, Göztepe istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir süre sonra sürücü Atilla'nın yakınları olay yerine gelerek, yola saçılan sebze ve meyveleri topladı. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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