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Bağcılar'da silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 21:52 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahla başından vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahla başından vurulan bir kişi ağır yaralandı. Hastahaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.45 sıralarında Üçyüzlü metro istasyonu yakınındaki boş arazide meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Kandem (30) alkol aldığı 2 arkadaşı ile boş arazide çimlerin üstünde sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Kandem ile arkadaşları arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kandem'in yanında olan ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla Mehmet Kandem'i başından vurduktan sonra yanındaki arkadaşı ile birlikte olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Kandem olay yerinde kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kandem'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek çevrede delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemede olay yerinde boş kovanlar ve alkol kutuları olduğu görüldü. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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