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Bağcılar'da silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 19:21 | Son Güncelleme

Tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Üçyüzlü Metro Durağı'nın yakınındaki boş arazide içki içtiği iddia edilen 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, arkadaşı olduğu belirtilen Mehmet K'nin başına silahla ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mehmet K'yi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şüpheli ve yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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