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Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 23:28 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da, uzun namlulu silah ve tabancanın kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hüseyin COŞKUN-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da, uzun namlulu silah ve tabancanın kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.
Göztepe Mahallesi, 2339 Sokak'ta saat 22.00 sıralarında B.K. ve R.K. kardeşler ile Ş. A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine ise her iki taraf da üzerlerindeki silahları kullanarak, birbirlerine ateş açtı. B.K. ve R.K. kardeşlerden birinin tabanca ile ateş ettiği Ş.A., pompalı diye tabir edilen uzun namlulu silah ile karşılık verdi. Çatışmaya dönüşen olayda Ş.A. sol bacağından isabet alarak yaralandı. Olayı görenlerin bildirmesi üzerine, söz konusu adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulans ile yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Asayiş ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de delil toplama çalışması yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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