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Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 23:56 | Son Güncelleme

Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi'nde B.K ve R.K. ile Ş.A. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A, silahla vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol bacağından yaralanan Ş.A'yı hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlılar, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar polis

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