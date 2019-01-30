HABER

Bağcılar’da silahlı yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 13:21 | Son Güncelleme

Bağcılar’da silahlı yaralama

İSTANBUL (AA) - Bağcılar’da alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla vuruldu.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan Oto Galericiler Sitesi’nde karşılaşan Uğur B. ile Hakan D. alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan D. yanındaki silahı çıkararak Uğur B.’ye ateş etti. Oto Galericiler Sitesi’nde alım satım yaptığı öğrenilen Hakan D. olayın ardından kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnına ve kasığına isabet eden kurşunla yaralanan Uğur B, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Hakan D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Kardeşlerinin evini iş makinesiyle yıktırdığı iddiasıyla şikayetçi olduKardeşlerinin evini iş makinesiyle yıktırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu
Kadıköy'de fırına giren araç kameradaKadıköy'de fırına giren araç kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Oto galericiler sitesi silahlı yaralama

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocukluk tutkularını gerçeğe dönüştürdüler

Çocukluk tutkuları iki kardeşe, otomobil müzesi açtırdı

10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

Hulusi Akar duyurdu! 1076 personel açığa alındı

İşte açığa alınan personel sayısı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Bilecik'in sular altındaki 'sessiz köyü'

Bilecik'in sular altındaki 'sessiz köyü'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk iki önemli projeyi açıkladı: Okul profili değerlendirme ve tasarım beceri atölyeleri geliyor!

Bakan canlı yayında duyurdu: Çok önemli iki proje geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.