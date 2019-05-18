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Bağcılar'da şüphelilerin kaçtığı araç ateş açılarak durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da polisten kaçan şüpheliler otomobilin lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Bağcılar'da şüphelilerin kaçtığı araç ateş açılarak durduruldu

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da polisten kaçan şüpheliler otomobilin lastiklerine ateş edilerek durduruldu.
Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen iki şüpheli, otomobille Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden giderken polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheli otomobili kovalamaya başlayan polis ekipleri, aracın lastiklerine ateş etti. Lastikleri patlayan otomobille yaklaşık 100 metre giden şüpheliler, otomobilden inerek kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri kaçarken, diğeri yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi. Bir görgü tanığı, " Polis sadece lastiklere sıktı. Seken mermi bir tane vatandaşa geldi, kolundan sıyırmış, ciddi bir şeyi yok" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Bağcılar'da şüphelilerin kaçtığı araç ateş açılarak durdurulduBağcılar'da şüphelilerin kaçtığı araç ateş açılarak durdurulduBağcılar'da şüphelilerin kaçtığı araç ateş açılarak durduruldu

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