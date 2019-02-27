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Bağcılar’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 10:36 | Son Güncelleme

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, toplam bin 239 adet sikke, obje, mermer mezar steli ve mermer heykel parçaları ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği,İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü kültür varlıkları ve tarihi eserlerimizin yurt dışına kaçırılmasının önlenmesi kapsamında Bağcılar’da tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, toplam bin 239 adet sikke, obje, mermer mezar steli ve mermer heykel parçaları ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındığını duyurdu.
Operasyon kapsamında da, 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli,8 adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer heykel, 485 adet farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen gümüş ve bronz sikke, 745 adet farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen değişik form ve ebatlarda bronz ve metal obje,1 adet yivsiz pompalı av tüfeği,40 adet tüfeğe ait fişek,7 adet 919 mm fişek ele geçirildi.

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